Garri Raagmaa ⟩ Kas elu viivad edasi kohalikud või igalikud?

Eelmise nädala ESPONi Lille seminaril «Stronger together: recovering through crises. New challenges to territorial cohesion in Europe?» rääkis Euroopa Regioonide Komitee seadusandliku töö direktor Thomas Wobben kohalikest ja igalikest (somewheres & anywheres). Esimesed on paigal ja ootavad, et töö tuleks nende juurde. Teised on vastupidi kõikjal, st sõltuvalt hetkehuvist maanduvad seal, kus on parem elu, tasuvam töö või toredamad inimesed. Viimasel ajal nimetatakse neid ka (digi)nomaadideks, kirjutab kolumnist Garri Raagmaa.