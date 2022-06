Ants Frosch ⟩ Proua peaminister, mis on Eesti plaan tuumasõja puhul?

Kaja Kallase poolt mõttekojas Policy Exchange peetud kõne ingliskeelses ülekandest jääb kõrva, et peame selle sõja võitma ükskõik kui suure inimkaotuste hinnaga. Sellega võiks ju nõustuda, kuid esiteks – meie, ei eestlased ega britid, ei sõdi Venemaaga ja inimkaotusi kannavad ukrainlased. Igal juhul ei saa meie rääkida sõja võitmisest ükskõik kui suure Ukraina inimkaotuste hinnaga, see pole mitte ainult enesekeskne ja ebarealistlik soov, vaid lisaks ka ebaeetiline, kui me just ei plaani sõtta astuda. See hind on ukrainlaste ja ainult ukrainlaste otsustada.