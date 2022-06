Priit Pullerits ⟩ Kui kaotab Ukraina, kaotab Euroopa

Euroopal ei ole muud võimalust, kui teha kõik, et Ukraina võidaks sõja, mida Venemaa tema vastu alustas. Esiteks sellepärast, et Euroopa on oma panuse juba teinud ja seda panust olematuks teha pole enam võimalik, kirjutab ajakirjanik Priit Pullerits.