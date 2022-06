Kadri Männasoo ⟩ Mida on kõrgharidus väärt ja kelle jaoks?

Kõrghariduse majanduslikust väärtusest ja vaegrahastamise ebamõistlikkusest annavad reljeefse pildi teadustulemused. Uuringud näitavad üksmeelselt, et investeering kõrgharidusse (inimkapitali akumulatsiooni) on majanduslikult tulus ja seda nii kõrghariduse omandanute kui ka kõrgharidust finantseeriva valitsuse vaatest. Diris ja Ooghe (2018) uuring leidis, et OECD riikides keskmiselt on kõrghariduse sisemine tulumäär (internal rate of return) ülikooli lõpetanutele 12 protsenti, Eestis on see tulumäär keskmiselt 7,5 protsenti. (Diris ja Ooghe, 2018; Männasoo et al 2022). Selline tulumäär ületab enamiku pensionifondide pikaajalist ning ka aktsiaturgude ajaloolist keskmist tootlust (Gutmann, 2014). Seejuures peegeldavad nimetatud kõrghariduse tootlusnäitajad üksnes otseselt rahas, ehk palgalisalt mõõdetavat kasu kõrgharidusest. Täiendavalt võidavad ülikooli lõpetajad läbi kaudse tulu, mis vältab üle elukaare ja seisneb üldises elukvaliteedi ja kindlustunde kasvus, mida toetab ülikoolis õpetatud struktureeritud ja kriitiline mõtlemine, planeerimis- ja analüüsioskus.