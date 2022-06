Juhtkiri ⟩ Eesti valitsuse võti on Isamaa taskus

Isamaa on erakond, mis sobib kummalegi poliitilisele poolusele. Sellega võivad koostööd teha nii Reformierakond ja sotsid kui ka EKRE ja Keskerakond, nagu ütles eilsel pressikonverentsil erakonna esimees Helir-Valdor Seeder. Sestap seisab erakonnal ees tõsine sisekaemus, et kaaluda valitsusse mineku plusse ja miinuseid.

Seeder kinnitas eilsel pressikonverentsil veel, et erakond soovib likvideerida poliitilise kriisi – ja Seederi lisanduses ka põhiseadusliku kriisi – võimalikult kiiresti. Potentsiaalne Isamaa otsus võib sündida laupäeval, kuid muidugi on selge, et see tulemus sõltub ka teistest läbirääkijatest. Arvestades tulevasi sündmusi ja jätkuvat Ukraina sõda, oleks Eesti tulevikku ilma teovõimeliseta valitsuseta raske ette kujutada. Nii näiteks toimub umbes kolme nädala pärast NATO tippkohtumine, kus Eestit peaks esindama peaminister, kel on kindel mandaat.