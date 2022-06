Veiko Spolitis ⟩ Läti valimised lähenevad nõukapärandi hääbumisega ja uute tegijatega

Tohuvabohu punamonumendi juures tõi endaga ­kaasa enne­olematu kodanikuühiskonna elavnemise ja see on hea. Ideoloogilised vaidlused sotsiaalmeedias on märksa paremad kui rahva madistamine tänavail. Praeguseks on selge, et valimiskampaania enne 1. ­oktoobri seimivalimisi saabus varem, kui oodatud. Esimesed valimisajakirjadki on juba postkastides. Lisaks käib elu loomulikult Ukraina sõja märgi all. Kui koroonataudi ajal tundus, et uute valimiste kampaania keskendub sisepoliitikale ehk tervishoiu ja valitsuse efektiivsuse küsimustele, siis praegu pole see enam nii.