Tarmo Pikner ⟩ Umbusaldusavaldus Macronile ja Kallasele

Ta tegi seda jälle! Kes-kes? No see prantslane loomulikult. Et Putini Venemaad ei tohi alandada. Et mis küll pärast saab, kui Venemaad on alandatud (Ukraina agressiooni pärast)? Vastan: mis siis ikka saab? Kui Putinit tema algatatud sõjas just rakett või mõni muu ese ei taba, siis tuleb veeuputus. Ja siis upub Euroopa koos Macroniga. Pärast Louis XV seda ei juhtunud, kuid Putinil on kasutada selle tekitamiseks võimsamaid vahendeid, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.