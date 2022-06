Nelli Kalikova ⟩ Mailis Repsi piinlik kohtusaaga

Praegusel äreval ajal on meil palju tõsiseid asju, millega tegeleda riigil, ministeeriumidel, kohtutel, ajakirjandusel: sõda on ukse ees, valitsus käriseb igast otsast, putinoidid ja viies kolonn märatsevad sotsiaalmeedias, rahvas on elukallidusest nõrkemas, meie aga kulutame maksumaksja raha tühja-tähja peale, arutame kuude kaupa asju, mida võiks lahendada paari kohtuistungiga. Administratiivne karistus prokuratuuri hinnatud 7500-eurose kahju hüvitamisega olekski kõik. Usun, et praegune kohtumaraton maksab kümneid kordi rohkem.