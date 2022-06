Lauri Vahtre ⟩ Kompromisse tuleb ikka teha

Mida Eestil vaja on? Kõigepealt muidugi valitsust, aga mitte igasugust, vaid sellist, kus selja tagant telliskiviga pähe ei lööda ja kus osatakse suuri egosid ja suuri suid talitseda, nii et on võimalik teha mõtestatud koostööd. Selle asemel on kaks leeri, mis põrnitsevad teineteist sõgedal pilgul ja pole lootustki, et nad kokkuleppele jõuaksid. (Kuigi poliitikas on lõpuks kõik võimalik, isegi Reformierakonna ja EKRE sõpruse ja koostöö pakt.) Ning siis üks Isamaa seal vahepeal, kes on justkui süüdi, et tema peab otsustama, kumb leer sellesinase kaheksa-kuu-valitsuse kokku paneb.