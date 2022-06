Liina Laks ⟩ Hommepäev hakkan riigivargaks!

Kuidas kirjeldada korrektselt – sest tänapäeval on tähtis, et jumala eest kedagi tõega ei haava – olukorda, kus ettevõte teadlikult valetab kliendile toote nime, reklaami ja kirjelduse kohta, meelitades teda ostma midagi, mida tegelikult ei eksisteeri?

Kui leping on täis 99% valet ja sisaldab tõde ühe protsendi ulatuses imepisikeses kirjas? Kui tegu on ühega ettevõtte vaid kolmest tootest, ei saa tuua vabanduseks ka seda, et kes küll selle meeletu tooteportfelli kirjeldusi hallata suudab? Kui kogu toote kirjeldus on suunatud sellele, et inimestele pakutakse võimalust raha kokku hoida, aga tegelik toode osutub tunduvalt kallimaks kui pakutav?