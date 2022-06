INTERVJUU ⟩ Postimehe uus peatoimetaja Priit Hõbemägi: ka usaldusväärne ajakirjandus peab tekitama emotsioone

Priit Hõbemägi Rotermanni kvartalis. Foto: Madis Veltman

Rääkisid usaldusväärse ajakirjanduse rollist ühiskonna teenimisel, aga pealkirjapõhine klikiajakirjandus teeb ühiskonnale pigem karuteene. Kuidas seda dilemmat lahendada?

Senikaua kui ajakirjandus ilmus paberil, oli lihtne: kontekst ehk väljaande bränd, nimi, kujundus rääkis sellest, mis väljaandega on tegu. Postimehest saame aru, et see on rahulik ja austusväärne, Kroonikat vaadates saame aru, et seal on napilt riietatud neidised ja toon on kerge, Õhtuleht püüab leida kuulsate inimestega juhtunud imelikke lugusid jne. Kontekst on selge juba peale vaadates.

Postimehel on usaldusväärne bränd üle pooleteise sajandi olemas, seda tuleb hoida. See on Postimehe kõige suurem tugevus.

Internetimaailmas on kontekst puudu. Me võime jõuda leheküljele, kus kõik on segamini: seal on teema, mis on pärit Kroonikast, siis on teema, mis on Postimehest või Äripäevast, ja need kõik on leheküljel ühesuguse fondiga ja näevad ühtemoodi välja. Siin puudub oluline informatsioon, kuidas neil vahet teha. Kõik üritavad end pealkirjaga huvitavalt müüa.

Minu meelest on edasiminekutee selline, et need väljaanded, mis teenindavad ühiskonda – töötavad selle nimel, et paremini informeeritud kodanik on paremini toimiva ühiskonna alus –, panevad põhirõhu sellele, et luua inimestega usaldusväärne suhe. Usaldusväärsust saab toota see, kellel on usaldusväärne minevik ja olevik. Seda ei saa lihtsalt tekitada.