Katrin Kiisk ⟩ Kuidas inimesed lastetoetuste suurendamisse suhtuvad?

Viimase aja kõige enam räägitud sisepoliitiliseks vaidlusteemaks on kujunenud laste- ja peretoetuste suurendamine. Algselt 54 riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu kiiret vastuvõtmist toetasid riigikogus esindatud viiest erakonnast neli, enne kui sotsiaaldemokraadid end toetajate hulgast taandasid. Peaministri juhitud Reformierakond on olnud küll nõus, et peretoetused tuleks üle vaadata, aga otsuse tegemise, mida ja kuidas muuta, sooviksid nad pigem sügisesse lükata.

Nüüdseks on valitsus lagunenud ning käimas läbirääkimised uue koalitsiooni moodustamiseks. Üheks oluliseks läbirääkimiste teemaks on kindlasti ka laste- ja peretoetuste eelnõu edasine käekäik. Poliitikute seisukohad on avalikkusele hästi teada, kuid mida arvavad peretoetuste suurendamisest Eesti elanikud? Et seda välja selgitada viis uuringufirma Norstat Sihtasutuse Pere Sihtkapital tellimusel 27.-30. mail läbi lühiküsitluse, millele vastas üle Eesti kokku 994 inimest, sh 441 meest ja 553 naist.

Esmalt palusime vastajatel avaldada arvamust riigi toetuse suurendamise kohta laste saamisel ja kasvatamisel. Ülekaalukas osa (81 protsenti) vastajatest oli täiesti või pigem nõus väitega, et riik peaks laste saamist ja kasvatamist senisest rohkem toetama. Vaid 26 protsenti vastajatest leidis, et Eesti perepoliitika on juba piisavalt hea ja sellesse pole enam vaja täiendavalt panustada. Poolehoid peresid toetavate meetmete edasiarendamisele oli vastajarühmiti võrdlemisi ühtlane.