Ukraina sõda tõstatas maailmas küsimuse ohtudest, mida võivad endast kujutada Euroopa riikide sisemises väärtuste kujunemise süsteemis tekkivad lüngad, millele varem polnud piisavalt tähelepanu pööratud. Näiteks paljastas hiljutine Prantsusmaa presidendikandidaatide valimisvõitlus prantslaste lojaalsuse ja usalduse poliitikute vastu, kes edendavad ELis Putini huve. See on muret tekitav signaal, isegi vaatamata sellele, et Marie Le Pen on rahvusvahelise üldsuse survel oma seisukohta korrigeerinud.

Ukrainal on tulnud kokku puutuda Kremli-meelsete poliitiliste vaadete vabalt levitamise tagajärgedega. Sellest sõjast on saanud kõige suurem vastasseis demokraatlike ja autoritaarsete ideede vahel, mistõttu on otsustavaks teguriks saanud mõlemal pool barrikaade seisvate inimeste meeli kontrollivate ideoloogiate rolli teadvustamine.

Sõda kiirendas märkimisväärselt vabadusele, võrdsusele, üksteise toetamisele ja aktiivsele kodanikuosalusele tugineva tervikliku individuaalse ja kollektiivse tõekspidamiste süsteemi väljakujunemist. Tuues kaasa palju vaeva ja hävingut, kiirendas see samal ajal märkimisväärselt ka juba alanud sügavaid demokraatlikke ümberkorraldusi. Näiteks on ukrainlased puuduse tingimustes jõudnud lähemale sotsiaalsele võrdsusele. Andmine on muutunud tavapärasemaks kui saamine. Põgenikele tasuta korterite üürimine, osa palga massiline vabatahtlik ülekandmine sõjaväe ja territoriaalkaitse vajadusteks ning regulaarne vabatahtlik töö on muutunud tavapäraseks juurdunud praktikaks.

