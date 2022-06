EXPO vajab valitsusteülest kokkulepet ja stabiilset meeskonda

Mis kasu on kolmest lõvist Eesti vapil? Mis on meie sportlaste olümpiamängudelt saadud kuldmedali väärtus SKTsse? Või mis on meie sõdurite missioonide ROI (return on investment)? Sellised küsimused ei tundu väga asjakohased, ega ju? Aga maailmanäitusel osalemise kohta küsitakse tihti, mis kasu meil sellest on. Püüame mõne sõnaga selgitada, mis on maailmanäituste mõte ja miks Eesti peaks neil alati osalema, sõltumata valitsusest või parasjagu ametis olevast ministrist.