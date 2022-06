Juhtkiri ⟩ Eesti vajab kiirelt uut valitsust

Tundub ka, et Isamaa käes on koalitsiooni moodustamise võtmed, sest erakond võib minna muussegi koalitsiooni. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder viitas eile võimalusele, et läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks alustatakse, kuid polnud rahul Kaja Kallase viisiga valitsuse langemisest Isamaad teavitada.

Samal ajal on selge, et läbirääkimistel peavad tegema kompromisse kõik asjaosalised. Seni lastetoetuste puhul jäikust üles näidanud Reformierakonnal tuleb leebuda ja harjuda mõttega, et mingid toetuste suurenemised tulevad. Teisest küljest ei tohiks Isamaa oma trumppositsiooni kuritarvitada ja liiga palju küsida. Tegelikkuses on ju lastetoetused kooskõlas Reformierakonna üldiste eesmärkide ja poliitikatega, mistap ei tohiks see teema neile suurt peavalu valmistada. Võimaliku kolmikliidu nõrgim lüli on selgelt sotsid, sest neil lihtsalt pole muud koalitsioonivõimalust.