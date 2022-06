Konflikti põhjusi võib otsida nooremas keskeas poliitikute isiklikes vastuoludes, sest kõik inimesed lihtsalt ei sobi koos töötama. Tahaks aga uskuda, et mõlemad on siiski profid ega lase end isiklikest sümpaatiatest häirida. Jüri Ratase kohta on öeldud, et ta võib olla pika vihaga ega andesta Reformierakonnale näiteks kunagist Olümpiakomitee esimehe valimistel vaiba alt ära tõmbamist, ning Kaja Kallase kohta teatakse, et ta on mõnikord ebadiplomaatiliselt otsekohene ja järsk, kui talle tundub, et selleks on mõjuv põhjus. Mõlemal on samas ka palju neid omadusi, mis on teinud nad edukateks ühisosa leidjateks ja konstruktiivseteks partneriteks.