Tiina Laura Kimmel ⟩ Venekeelne lasteaed peab kaduma

Noored, eesti keelt väga hästi rääkivad venelased ütlevad, et Eesti venelaste seas on endiselt umbes kolmveerand selliseid inimesi, kes on siin riigis õnnetud. Õnnetud seepärast, et nad tunnevad lootusetust ja kibestumust. Eesti riik ja rahvas kiusavat neid, kes riigikeelt ei oska. Seda on raske mõista, sest Suurbritannias, Saksamaal või Hollandis elavad venelased ometi saavad riigikeele selgeks, kuid Eestis mitte.