AK UKRAINA ⟩ Kaotatud sõdurid ei ole probleem – küll eided sünnitavad uued

Demokraatlikus riigis oleks kaitseminister Sergei Šoigu ammu vallandatud, kuid Putin seda ei tee, sest Šoigu on talle ustav. Pilt on võetud 9. mail paraadil.

Kaardi peal ei näe Putini sõjalised saavutused välja kuigi muljet avaldavad. Lõunas ja idas on suudetud piiri Ukraina kahjuks nihutada umbes 220 kilomeetri võrra ja saavutatud maaühendus Krimmiga. Venemaa on suutnud juurde vallutada ala, mis on umbes 1,5 korda suurem sellest, mis vallutati 2014. ja 2015. aastal (Krimm ning Luhanski ja Donetski «rahvavabariik»).