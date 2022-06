Raul Ranne ⟩ Sõjamasin ragiseb ja tapab, aga mõni peab seda lavastuseks

Kunagine erudiit, kes viimasel ajal on tõde ja tuge otsinud pigem napsipudelitest, õigustab aina venelaste sõjakäiku... Kurat, kui ängistav ja piinlik on seda lugeda.

Kuidas on juhtunud, et sõda käib, aga üha enam kuuleb isegi mõne poliitiku suust, et elus on tähtsamaidki asju? Mida? Kas tõesti see õnnetu tsirkus Toompeal?

Kuidas on see läinud nii, et ilmselge agressiooni kohta on mõned siinsed targutajad hakanud arvama, et see polegi nii ühemõtteline?

Alles see oli, kui pidasime kõige tähtsamaks, et Ukrainale kallale tunginud Venemaa tuleb sundida taanduma, alistuma. Maksku see mis maksab. Meie enda tuleviku ja vabaduse pärast. Olime valmis aitama hädalisi, majutama ja toetama. Mõistsime, et on käes hetk, mil kogu see Russki Mir, mis on end mitmes Eesti linnas, pealinna magalas ja väga paljudes peades nii mugavalt sisse seadnud, tuleb välja ajada. Eeskätt muidugi koolidest. Et kiiremas korras tuleb leida võimalus mitte üksnes Ukrainale saadetavate relvade ostmiseks, vaid ka (energia)majanduse ümberkorraldamiseks. Oli ju selge, et need äriplaanid, mis olid Venemaaga kas või kaudselt seotud, tuleb paraku kõrvale visata. Võimalik, et alatiseks. Saime ühemõtteliselt aru, et selle neetud sõja tõttu muutub maailm ja... Ja küllap läheb raskeks.