Juhtkiri ⟩ Eesti vajab valitsust, sest senine ei toimi enam

Erakonnad saavad kokku leppida selles, et valitsust umbusaldatakse, ja seejärel pöördub umbusaldatud valitsus presidendi poole, et see erakorralised valimised välja kuulutaks. Siis on pall presidendi käes ja ta saab kaaluda, kas seda teha või mitte. Ent kui Toompeal ei suudeta lihtsamates asjades kokku leppida, siis on raske näha, kuidas see kõik sünniks. Pealegi tooksid erakorralised valimised edu Reformierakonnale ja Keskerakond langeks veelgi.