Välistudengite arv on viimase 15 aasta jooksul kasvanud siiski rohkem kui viis korda. 2008. aastal õppis Eestis umbes 900 tasemeõppe välistudengit, käimasoleval õppeaastal aga üle 5000. See on täiesti arvestatav demograafiline toormaterjal, võiks mõlgutada küüniline sotsiaalinsener.