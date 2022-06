EERIK-NIILES KROSS ⟩ Molotov-Ribbentropi pakt Riigikogus

1939. aasta 31. oktoobril ütles Molotov oma välispoliika kõnes N Liidu ülemnõukogule niiviisi: «Briti valitsus on teatanud, et tema eesmärk sõjas Saksamaaga pole ei midagi enamat ega vähemat kui «hitlerismi hävitamine» /.../ Aga sellisele sõjale ei ole absoluutselt mingit õigustust. Hitlerismi ideoloogiat võib tunnistada või eitada, nagu iga ideoloogilist süsteemi, see on maitseasi. Igaüks mõistab, et ideoloogiat ei saa jõuga hävitada ega sõjaga elimineerida. Sellepärast ei ole mitte ainult mõttetu, vaid ka kriminaalne pidada sõda «hitlerismi hävitamiseks» maskeerituna võitlusena demokraatia eest.»

Molotov selgitas, et N Liit on alati soovinud kõigi riikidega rahu, lähtunud põhimõttest, et ühegi riigi siseasjadesse ei tohi sekkuda ja Stalini ja Hitleri sõprusleping on seega nii N Liidu, Euroopa rahvaste kui maailmarahu huvides. Inglimsaa ja Prantsusmaa osalevad sõjas aga ainult madalate ärihuvide ajel ja maailmas võimu kaotamise hirmus.

Võimuambitsiooni maskeerimine maailmarahu, heade kavatsuste, nõrgemate kaitsmise ja muu kauni taha ei ole muidugi Molotovi välja mõeldud. Kõik võimuahnitsejad ja maailmavallutajad on oma tegevust aegade algusest samal moel õigustanud.

Molotov-Ribbentropi pakt oli aga ses mõttes huvitav, et tema siirust ei uskunud ei osalised ega muu maailm, aga tema küünilisus tõendas paljudele, et näiliselt vastandlikud ideoloogiad on võimuhuvide kokkulangemise korral võimelised efektiivseks ja igasuguste moraalsete tõrgeteta koostööks.