Kätlin Joala ⟩ Halloo, mäepealsed, kodanik helistab!

Lugupeetud valitsus, ma õnnitlen teid! Te olete isegi kaua vastu pidanud. Rahvas kinkis teile neljaks aastaks võimaluse pileti juhtida riiki, kuid näha on, et see töö osutus planeeritust raskemaks. Jah, mõistus ja süda ei käi alati ühte jalga, kuid see ei tähenda, et riigi valitsemisega võib mängida. Tark riigimees mõistab, millal on õige aeg rongilt maha astuda ja uuele suunduda.