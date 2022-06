Birute Klaas-Lang ⟩ Keskerakond ja EKRE ei toeta lapsi

Eestikeelsele haridusele üleminek on mõne erakonna käes kui kuum kartul. No mitte kuidagi ei suudeta söömist alustada. Võiks ju kas või pooleks lõigata, peale puhuda ja pisikesi suutäisi võtta. Nii õpetan ma oma lapselapsi. Saavad hakkama küll.

Seadusega oleks tehtud pisikene samm selles suunas, et meil tõepoolest oleks Eestis aastaks 2035 euroopalik hariduskorraldus ja riigikeelne koolisüsteem, kus kõik lapsed, kodukeelest sõltumata, saaksid võrdse positsiooni oma õpinguteks ja tööeluks. Et kõik lapsed, kodukeelest sõltumata, oleksid Eestis samas väärtusruumis. Et Eesti riik toetaks kõiki lapsi, andes neile eluks kaasa teadmised, eesti keele oskuse ja ka suhtevõrgustiku, mis ulatuks üle kodukeele piiride.