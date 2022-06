Priit-Kalev Parts ⟩ Üks ilus muinasjutt rohepöördest

Mõne aasta eest raiuti mu kodutalu kõrvalt riigimaalt maha lepik, virn tehti minu majast sajakonna meetri kaugusele. Mõtlesin, et ostan ära – kena lähikene hobusega koju toimetada. Paar päevakest telefoni- ja arvutitööd ning selgus oligi käes. Saab küll – pärast seda, kui virn on Viljandisse laoplatsile veetud. Või kui ma nii kangesti just neid puid tahan, siis pean lihtsalt maksma selle hinna, mis oleks kaubal siis, kui see oleks Viljandisse laoplatsile veetud.