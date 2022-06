Mõne päeva eest rõõmustas ta lääne poliitikute telefonikõnede peale Venemaa presidendile Vladimir Putinile, sarjates samas peaminister Kaja Kallast, et too on teinud üleskutse lõpetada just Putinile helistamine. 17. mail ründas ta Kaja Kallast, tema isa Siim Kallast ja viimase vanaisa Eduard Alverit. Samal ajal jõudis ta süüdistada – milline üllatus küll! – Leedu välisministrit Gabrielis Landsbergist russofoobias. Märtsi algul aga hoiatas Zahharova Baltimaid «Vene-vastase psühhoosi» eest.