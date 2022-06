JUHTKIRI ⟩ Zombistunud valitsusliit

Muidugi ei ole tavapärastes poliitilise kultuuri raamides olnud ka Keskerakonna käitumine. Esitada väga suure eelarvemõjuga eelnõu oma valitsuspartneriga kokku leppimata ja teha seejuures nägu, et nemad koalitsiooni ei lõhu ja kõik võiks usalduslikus õhkkonnas edasi minna, on kõike muud kui sirgjooneline ja siiras koostöö.

Reformierakonna otsus reageerida riigikogu enamuse tahtele riigikogu töö halvamisega on lame ega näita mingit erakordset poliitilist meisterlikkust. Lisaks mängivad nad end lastetoetuste tõstmisele vastandudes sõnadega üha suuremasse puntrasse.

Kokkuvõttes on praeguse veiderdamise taga see, et kumbki pool ei taha ennast näidata koalitsiooni lõhkujana, kuigi sisulist koostöötahet pole. Reformierakond ja Keskerakond on mõlemad ühtaegu justkui sisuliselt opositsioonis ja nimeliselt koalitsioonis. Valitsusliit sarnaneb seega zombile – surnule, kes ometi liigutab ja mõurab.

Niisugust olukorda ei saa Eesti riik ja rahvas endale lubada. Loomulikult on meil tarvis toimivat valitsusliitu ja seda veel eriti arvestades Venemaa sõda Ukraina vastu ning kõike kaasnevat. Töövõimelised peavad olema nii riigikogu kui ka valitsus.

Järelikult peab olema tee sellest ummikust välja. Normaalne käik selleks on nii umbusaldushääletus kui ka valitsuse tagasiastumine peaministri algatusel.

Reformierakonna juhtivad tegelased on ise järjekindlalt väitnud, et neil ei ole midagi põhimõttelist lastetoetuste tõstmise vastu. Küll aga häiris neid, et koalitsioonipartner Keskerakond tegi suure eelarvemõjuga eelnõu sisuliselt nende selja taga.

Kui asi on Reformierakonna jaoks tõesti kokku leppimise ja eelarve tegemise kultuuris, siis peaks ju olema võimalik ka uus valitsusliit, mis suurendab tunduvalt perehüvitisi ja milles osaleb Reformierakond. Praktilises mõttes vana, Laari ja Ansipi aegne kolmikliit sotsiaaldemokraatide, Isamaa ja Reformierakonna vahel.

Jälgides EKRE fraktsiooni küsimusi riigikogus sel nädalal, on selge, et nemad on otsustanud vastandada Ukraina abistamist, kes kaitseb ennast Venemaa agressiooni vastu, Eesti riigisisestele valikutele. Nii kujundatakse aktiivselt meelsust, et Eesti ei peaks Ukrainat toetama, sest see tulevat kõik meie kõhu kõrvalt.

Kui Kaja Kallase valitsus on midagi selgelt hästi teinud, siis on see just otsustav Ukraina abistamine ning ka rahvusvaheliseks eestkõnelejaks saamine Ukraina toetamisel. Eesti rahva ja riigi huvides ei ole kindlasti ses asjas vankuda ega algatada omalt poolt mingit liitlaskonna murendamise lainet, ei rahvusvahelistes otsustuskogudes ega maakondlikes raadiojaamades solvanguid pildudes.