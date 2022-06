Marika Kirch ⟩ Kuidas pääseda kummitempli rollist?

Meil on tekkinud olukord, kus rahvas ei saa enam aru, millist poliitikat valitsuskoalitsioon ellu viib. Kas see on koalitsiooni ühine poliitika või on see ainult ühe erakonna poliitika ja mis roll on parlamendil?

Valitsuskoalitsioonis on kaks erakonda, kuid paistab, et eelarve üle otsustab ainult üks. Hiljuti väitis peaminister: «Teha populaarne ettepanek, et kõik saavad raha juurde, siis see on pool sellest rehkendusest. Ja teise poole rehkendusest, justkui kõik on kokku leppinud, peab tegema Reformierakond, et kust see raha leida.» See fraas näitab, et tegelikult teeb rahaasjadesse puutuvad põhilised otsused ainult see erakond, mille käes on rahandusministri portfell.