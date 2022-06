Mart Kuldkepp ⟩ Vene tuumašantaaž

Esimest korda pärast külma sõja lõppu on Vene tuumaoht läänemaailmas jälle igapäevaseks kõneaineks saanud. Vahepeal on aga mandunud kunagised oskused sellise ohuga toime tulekuks. Seetõttu langeb Venemaa mõõgatäristamine tihti vastuvõtlikele kõrvadele, soodustades alla- ja järeleandmismeeleolu. On ütlematagi selge, et Ukrainale ja teistele Venemaa naaber- ja lähiriikidele tähendab see olulist julgeolekuohtu. Miks on tõenäoline, et Venemaa tuumašantaaž pole enamat kui tühi ärplemine? küsib kolumnist Mart Kuldkepp.