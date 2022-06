Enno Lend ⟩ Riik on pered ja koolid hätta jätnud tulevikule mõtlemata

Viimaste aastate kriisid on näidanud, et nende juhtimisel jäävad leevenduspoliitikad häbematult hiljaks. Täna on ühiskond silmitsi kobarkriisiga, sest kriisidel on omadus paljuneda ja kasvada, kui neid tõhusalt ei juhita. Pandeemia, energia-, majandus- ja sõjakriis kutsuvad ahelreaktsioonina esile väärtuste ja vaimse kriisi, mis kogumõjus võimenduvad ja mille juhtimine on tulevikus veelgi keerulisem.