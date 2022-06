Priit Sibul ⟩ Reformierakonna võitlus peretoetuste vastu on põhimõttelage

Vaatamata sõjakale retoorikale ei tasu reformierakondlaste jutu tagant otsida mingeid põhimõtteid. Ei üllataks, et 3-4 aasta pärast räägivad Kallased, et hoopis nemad on terve aeg seisnud peretoetuste kasvatamise eest. Põhimõttelagedus, silmakirjalikkus ja ideede kaaperdamine on Reformierakonna tavapärane strateegia.