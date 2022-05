Lea Danilson-Järg ⟩ Lapse ja vanema heaolu käivad käsikäes

Lastekaitsepäeval, 1. juunil toimub igal aastal Eestimaa eri paikades laste rõõmuks mitmesuguseid toredaid üritusi ja ettevõtmisi. Samas on see ka päev, mil mõtleme tavapärasest veelgi enam laste heaolule, analüüsime, kuidas Eesti lastel läheb ja millised on parandamist vajavad kitsaskohad.