Aimar Altosaar ⟩ Ukrainlasi aidates oleme paremad inimesed

Eestlaste otsustavus ukrainlaste aitamisel on teinud meist koos mitme naaberrahvaga Euroopa moraalsed liidrid. Kui Venemaa sõjaline agressioon 24. veebruaril tõusis uuele tasemele ning peale Donbassi hakati ründama kogu Ukrainat, pakkus Eesti relvi esimeste hulgas. Meie riigijuhid kutsusid viivitamatult Euroopat ja NATOt olema Ukraina toetamisel ühtsed ja järeleandmatud agressorriigi mistahes šantaažile. Seistes ise sirgelt Ukraina taga, oleme jälginud hoolega, et ka rahvusvahelised organisatsioonid ei nõtkutaks Ukraina toetamisel põlvi.

Juba esimestel päevadel algatasid eestlased palju mitmesuguseid abiaktsioone, neist tuntuim on ühenduse Slava Ukraini kiirabiautode ja meditsiinivarustuse kogumine ja saatmine otse Ukraina sõjarinnetele. Maastureid, meditsiinitehnikat, ravimeid ja kõike muud, mida sõjakoldes kulub ääretult palju, on kogunud ja saatnud ka paljud teised organisatsioonid, üksikisikud ja ettevõtted. Oleme näinud, et Eesti ühiskond tervikuna on mobiliseerunud ning väljendanud valmisolekut aidata. Abi saanud ukrainlased peavad eestlasi sõbralikeks ja suuremeelseteks inimesteks, kelle peale hädasolijad saavad olla kindlad. See on meie rahva tohutu usalduskapital, mida võib vaja minna, kui imperialistlik idanaaber kavatseks ka meile taas korraldada ellujäämiskursuseid.