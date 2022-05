Kärg Valner ⟩ Noortel peab olema võimalus kaasa rääkida

Laste inimõigused pole kunagi olnud nii aktuaalsed kui praegu. Ühest kriisist taastuda jõudmata oleme uue kriisi ees. Kui laste õigusi on jõhkralt rikutud, peab ühendama jõud ning töötama veel läbimõeldumalt ja resoluutsemalt. Kuid kas Euroopa on valmis lapsi oma tegevuskavade keskmeks seadma ja otsustusprotsessidesse kaasama?

Paar aastat tagasi puutusin kokku konverentsiga, kus laste kaasamine tähendas lastekoori esinema kutsumist. Ent minu äsja lõppenud kolmeaastane Eurochildi noorte nõukogu mandaat (Euroopa lastega ja lastele tegutsev katusorganisatsioon), millega Eestit esindasin, õpetas, et puudustele keskendumise asemel on palju mõjusam rääkida sellest, mida head on juba tehtud ning mida ja kuidas paremini teha.