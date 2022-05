Andra Reinomägi ⟩ Igal inimesel on kohustus abivajavast lapsest teatada

Väejuht Johan Pitka kirjutas oma mälestustes lapsepõlves kogetud kehalisest karistamisest nii: «Kui valud hakkasid tuimenema ja ma suutsin jälle mõtelda, hakkas paistma elu ja kogu see maailm, kus elasin, hoopis teisena ja võõrana. […] Ühtlasi tundsin sügava kurbusega, et oli lõplikult möödas mu rõõmus, muretu lapseelu, mis oli täis piiramata elavaid kujutlusi, kus oli kõik võimalik. […] Nüüd ilmus selle asemele teine maailm: külm, õudne, kus igaüks elas enda pärast ja mind salliti ainult sedavõrd ja niipalju, kui palju ma polnud kellelegi pahanduseks. Maailm, mis ei tundnud andestamist ega kaastundumust teadmatu ja nõrga vastu.»

Lähisuhtevägivald on teema, mis mõjutab nii lapsi kui täiskasvanuid. Euroopa põhiõiguste ameti (FRA) 2019. aasta uuringu andmetel on lähisuhtevägivald Eestis teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes rohkem levinud, sellega seotud depressiooni esineb Eestis Euroopa Liidu keskmisega võrreldes enam ning pea iga teise vägivalda kogenu puhul on vägivalla toimepanija olnud sugulane või pereliige.