Oliver Lomp ⟩ Olge ka naljadega ettevaatlikud

Muskiga peab nõustuma, ent mündi negatiivne pool on see, et sama suur mõju on tahtlikel valeuudiste levitajatel ja kümnetel miljonitel sotsiaalmeediaullikestel, kes neid hea meelega tõe pähe võtavad. Mäletame ju hästi koroonapandeemia algust, kus suuremad vandenõuteoreetikud rääkisid näiteks Paldiskisse rajatavatest koonduslaagritest või kasvõi sellest, et pandeemia levikuga seoses keelatakse Eestis alkoholimüük, sest politsei ressursid ei jõua tegeleda joobes juhtidega. Järgnes see, et suuremad joodikud tormasid poodi, ostsid massiliselt pudeleid ning need hävitati lihtsalt kiiremini ära, sest ühtegi alkoholikeeldu tegelikult ei järgnenud.