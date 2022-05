Mihkel Servinski ⟩ Salapärased rahvastikumuutused – ime Ida-Virus, krahh Hiiumaal

Hiiumaal, kus varasemal viiel aastal on rahvaarvu muutus jäänud ühe protsendi piiresse ning kahel aastal isegi kasvanud, kahanes rahvaarv mullu lausa 9,4 protsenti (–884 inimest). Seevastu Ida-Virumaal, kus rahvastik eelneval viiel aastal kahanes poolteist või rohkem protsenti aastas, kasvas rahvaarv 2021. aastal 2858 inimese võrra. Arvude järgi hinnates paistab, et Hiiumaal on toimunud mingi sõjaga võrreldav katastroof ja Ida-Virumaal suur ime.

Imedesse, eriti rahvastikuarengu vallas, ma ei usu, ja katastroofist Hiiumaal pole ka midagi kuulda olnud. Asi saab selgemaks, kui vaatame, mis on järsu muutuse põhjustanud. Loomulik iive oli 2021. aastal Hiiumaal –44 ja rändeiive –56. Halvad arvud mõlemad, aga see ei seleta veel kahanemist väikeses maakonnas ligi tuhande inimese võrra. Selgub, et muutuse põhjus on miski, millest tavainimene üldjuhul kuulnudki pole – statistiline korrigeerimine. Korrigeerimise tulemusel kahanes Hiiumaa rahvaarv 2021. aastal 784 inimese võrra.