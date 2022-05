Rando Kruusmaa ⟩ Miks on Venemaa armee reaalsuskontroll ohtlik Eestile

Esimene ja ehk peamine arusaam, mis peaks neile kohale jõudma (propagandas väidetakse muidugi vastupidist), on see, et Venemaal ei olegi võitmatu armee ja nende armeed ei kardeta. See ei tarvitse peatada Venemaa tulevasi plaane laiendada oma mõjuvälja sõjalisel teel, kuid on reaalselt paradigma muutus. Ning viib teise suurema teemani, mis kindlasti on neile kohale jõudnud. Nimelt et massiga ja seni kehtinud sõjalise doktriiniga ei ole võimalik uut sõda võita. Siiani kasutatud sõjalistes õpikutes oli kirjutatud ridade vahele, et nii inimeste kui ka tehnika massi puhul pole võitmiseks palju tarkust vaja. Ent kui vastase mass ei jää palju alla, aga võitleb nüüdisaegsemate põhimõtete alusel, siis kiilub mass kinni ega ole enam võimalust võita.