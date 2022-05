Andres Herkel ⟩ India vaade: äkki NATO ohustabki Ukrainas Venemaad?

Kui Ukraina kuuluks NATOsse, siis oleks see Venemaa jaoks pidev oht. Umbes samasugune, kui et Nepal laseb sisse Hiina sõjaväe ja pöörab siis raketid India poole. Sellise võrdluse esitas endine India suursaadik Moskvas Bala Venkatesh Varma, kui India Today ajakirjanik temalt sõja tausta kohta selgitust küsis. Nagu India ei saaks niisugust tegevust rahulikult pealt vaadata, ei olnud ka Venemaal väidetavalt enam häid valikuid.

Meie enesekeskses infomullis võib jääda mulje, et üldiselt on Vene fašismi lõpetamisega kõik juba hästi, ainult mõnes Lääne-Euroopa riigis on poolpõrunud poliitikuid, nagu Emmanuel Macron, kes ripub Kremli telefoni otsas.