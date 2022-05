Noored Sotsiaaldemokraadid ⟩ Valitsuskoalitsioon on taas kord kriisis

Ootamatu, ent igati teretulnud vaheldusena aastaid kestnud polariseerumisele Eesti poliitmaastikul on riigikogu ette jõudnud eelnõu, millele on ühehäälselt valmis alla kirjutama kõik parlamendierakonnad. Harukordse üksmeele asemel on kujunenud aga järjekordne valitsuskriis: nimelt on lastetoetuste tõstmisele vastu keskpartei valitsuspartner Reformierakond.