Sõda, inflatsioon ja koroonanäitajate langemine on õigustatult meie tähelepanu pandeemialt mujale viinud. Ometi oleks ennatlik kuulutada pandeemia lõppenuks. Koroonaviiruse pikk vari on meie ühiskonna ja eriti majanduse kohal kolmel põhjusel: nn pika koroonaviiruse mõju inimeste tervisele ja töövõimele alles selgineb; globaalselt on mitu miljardit inimest veel vaktsineerimata, mistõttu on viirusel suurepärane võimalus uuesti muteeruda ning vaktsiinidest mõõda minna; ning Hiina hoiab endiselt kinni nn null-koroona strateegiast.