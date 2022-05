Maili ja Hillar Petersen ⟩ Rahaline toetus ei solva lastega peresid

Kuue lapse õnnelike vanematena ei olnud meil kunagi tulnud pähe mõtet, et lastega perede rahaline toetamine tähendab laste ostmist ja põhjendamist vajab vastupidine. Pärast Andrus Karnau artiklit («Miljonid kuluvad, aga naised sünnitavad ikka, kui pähe tuleb», 21.05.2022) oleme aga just sellises olukorras. Tundsime, et tasakaalustatuse huvides on käesolev sõnavõtt vajalik, sest ükski artiklis intervjueeritud inimestest pole lasterikka pere toetuse saaja, kirjutavad lapsevanemad Maili ja Hillar Petersen.