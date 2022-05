Endel Talvik ⟩ Eestlane ei karda ega vihka venelasi

Sergei Lavrovi ja teiste putinistide leksikonis on sõna «russofoobia» muutunud teatavaks klišeeks. Seda kasutatakse arutult palju Venemaa pioneeride hirmutamiseks, aga ka eurooplaste ja ameeriklaste süüdistamiseks. Proovime russofoobia väljendit natuke analüüsida, et mõista, milleks see termin on leiutatud ja kuidas selle sõnaga kedagi mõjutada tahetakse, kirjutab psühhoanalüütik Endel Talvik.