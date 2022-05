Marek Strandberg ⟩ Mine maaslamajale appi

Lamavadki maas. Mistahes põhjustel, aga seal nad on: külili, keset teed, vahel osaliselt poriloigus. Vahel kukkunud, vahel lihtsalt hooga upakile lennutatud. Need on elektritõuksid. Nende kallal saab kõvasti tänitada: küll häirivad need jalakäijaid, küll tõkestavad rattureid. Esimestele võivad need teadagi otsa kihutada, teised jälle on häiritud, kui tõuks lebab keset rattarada või on lihtsalt risti pargitud. Tüli kui palju. Aga kas on, küsib teadus- ja tehnikatoimetuse juhataja ​Marek Strandberg.