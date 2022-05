Bjørn Lomborg ⟩ Kliimamuutuste kinnisidee moonutab meie prioriteete

Lääne-Euroopa liidrid oleksid pidanud veetma viimase aastakümne energiaallikaid mitmekesistades ja kildagaasi tootmist laiendades, selle asemel et tuumajaamu sulgeda ja Venemaast ohtlikult sõltuvaks muutuda. Kuid ähvardav sõda pole kaugeltki ainus asi, mida nad on suutnud eirata.

Endiselt on kõige suurem ülesanne, millega inimkond silmitsi seisab, aidata enamik maailmast äärmisest vaesusest välja. See saab juhtuda ainult siis, kui tagame vaestele riikidele laiaulatuslikud ja usaldusväärsed energiaallikad. Nii sai rikas maailm jõukaks ja nii tõi Hiina vaesusest välja peaaegu miljard inimest. Siiski, kuigi maailma rikkad riigid on valdavalt varustatud fossiilkütustega, on eliit teinud kõvasti tööd, et muuta need energiaallikad maailma vaeseimatele nii kallimaks kui ka vähem kättesaadavaks.