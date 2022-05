Triin Mägi ⟩ Eestis veel jätkub puhast vett

Vee olemasolu meie igapäevaelus on midagi nii iseenesestmõistetavat ja püsivat – vesi kustutab meie janu, peseb meid puhtaks ja kasvatab toidu ja turgutab taime. Vesi on elu häll, sest ligi kolm miljardit aastat tagasi tekkis just vees elu sellisel kujul, mida praegu tunneme. Planeedil Maa on enam kui 5,5 miljonit liiki elusolendeid, kes kõik vajavad ühel või teisel viisil oma elutegevuseks vett. Vett ei teki Maal juurde ega kao ära.