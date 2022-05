Nädala nägu ⟩ Eesti restoranid said esimesed Michelini tärnid

Nüüd on nad lõpuks kohal. Eesti esimesed Michelini tärnid, kokandusmaailma ühed ihaldatumad aumärgid. Kui püüda nende tähendust restoranidele ja peakokkadele võrrelda muude elualadega, siis on see umbes sama, mis sportlasele olümpiavõit või filminäitlejale Oscari auhind.