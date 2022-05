Jüri Reinvere ⟩ Nimetame maailma valede nimedega

Noorik oli muserdatud, samuti tema isa-ema. Ülejäänud inimestega see aga niimoodi polnud. Igalt poolt võis näha, kuidas nii lähedased kui ka kaugemad inimesed, eriti aga just naise sõprade hulgast, mehele uue tütarlapsega õnne soovima tormasid ja iga postitatud foto alla küll südameid, küll õhkamisi, küll kommentaare külvasid. Need täitsa lõhnasid roosiveest: «Lõpuks on tõeline armastus leitud,» kirjutas üks. «Just nii näeb välja tõeline armastus, kui nunnu!» kirjutas teine. Kolmas, neljas, kaheksateistkümnes ja viiekümne kolmas – kõik kirjutasid mingeid variatsioone sellest.