Valdur Mikita ⟩ Vanaema õunapuu alt tundmatusse tulevikku

Ja sellisena, nagu me loodud oleme, ei pruugi inimene enam evolutsiooni nõelasilmast läbi mahtuda. Ühelt poolt oleme ikka veel savanniahvid, teiselt poolt aga juba poolenisti jumalad. Meie hinges on peidus tohutu kuristik. Keha, mõtete ja tunnete konflikt on kaasaja mõtteloo läbivaid teemasid. Aga kas poleks arukas eeldada, et just selle konflikti üha teravam peegeldus meie enda sisemuses annab tunnistust, et oleme lähenemas mingisugusele olulisele murrangule inimliigi arengus?