INTERVJUU ⟩ Sergei Medvedev: Vene alaväärsustunde mõistmiseks tuleb appi võtta Dostojevski

Tundsin, et see on katastroof, Venemaal viimase 30 aasta jooksul välja kujunenud elulaad kukub kokku. Mingis mõttes oli katastroofi oodata, see oli ju juba kaua küpsenud. Siiski adud ehmatusega, kui see kätte jõuab. Eriti minu jaoks, sest Venemaale naasmine oli mulle olnud omalaadne projekt.